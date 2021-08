Tysk familie ramt af sten ved Esbjergmotorvejen

Der er endnu engang faldet sten på de danske veje.

Lørdag er en tysk familie, der kørte på Fynslundvej ved Esbjergmotorvejen, blevet ramt af sten på bilens forrude.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Der er ikke tilskadekomne i sagen, da det var et mindre stenslag.

- Men det er en anmeldelse, vi naturligvis tager alvorligt, siger Mads Flansmose, der er vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Politiet spærrede området af fra klokken 16.40 og frem til 17.

Der er endnu ikke nogen mistænkte, og politiet ved derfor ikke, om stenen er faldet eller blevet kastet.

Der har de seneste år med jævne mellemrum været sager om stenkast på motorvejene.

Det er lørdag præcis fem år siden, at en anden tysk familie blev ramt af stenkast på Fynske Motorvej. En kvinde døde, mens en mand blev svært invalideret. Parrets søn, der også var med i bilen, var dog uskadt fra ulykken.

Dengang blev der kastet to betonfliser, der var cirka 30 kilo tunge, og to mindre sten på hver 9,5 kilo.

De mulige gerningsmænd er aldrig blevet fundet.

I Sverige er flere danske biler på vej til Bornholm det seneste år også blevet ramt af sten.

De danske biler bliver ramt på E65 mellem Malmø og Ystad i Skåne i Sverige.

Senest blev en svensk bil ramt fredag formiddag på motorvejen. Det er 118. gang i år, at svensk politi har en sag om stenkast mod biler på E65.

Langt de fleste af sagerne har, i modsætning til fredagens sag, været rettet mod danske biler.

De første meldinger om stenkast på E65 kom i april, og siden har svensk politi styrket indsatsen langs vejstrækningen. Ingen er dog blevet anholdt for at stå bag stenkastene, og politiet er heller ikke kommet nærmere et motiv.