Tysk hash kan skabe grænsekaos

Dansk politi får sandsynligvis deres for, hvis det lykkes den tyske regering at legalisere hash

Mandag blev der skrevet tysk historie, da landets regering godkendte et lovforslag om at legalisere hash.

Processen om den lovlige fjolle-tobak er fortsat i et tidligt stadie, men ikke desto mindre varsler lovforslaget nye tider for dansk politi ved grænsen.

Det er Peter Compen, politiinspektør ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, bestemt opmærksom på, gør han klart over for TV 2 Øst.

- Det er klart, at hvis og når det bliver legalt, så er det sandsynligt, at vi ser en stigning (af folk i besiddelse af hash, red.). Så det vil vi selvfølgelig have øget fokus på, udtaler han til tv-stationen.

'Et vendepunkt'

Lovforslaget i Tyskland lægger op til, at det skal være tilladt for personer over 18 at være i besiddelse af 25 gram hash.

Desuden vil det være tilladt at dyrke tre hampplanter til personligt brug.

Det tyske forbundspoliti er imod legalisering af hash. Det samme er Klaus Holetschek, sundhedsminister i den tyske delstat Bayern.

- Den her latterlige legaliseringskurs skal stoppes, tordnede han onsdag i det tyske medie Bild.