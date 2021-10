Tysk kvinde anklaget for grusomt drab på yazidipige

En domstol i München afgør mandag, hvorvidt en tysk kvinde, som menes at have tilsluttet sig Islamisk stat, er skyldig i krigsforbrydelsen at lade en femårig yazidi 'slavepige' dø af tørst i solen.

Den 30-årige Jennifer Wenisch risikerer en fængselsdom på livstid, hvis hun findes skyldig i anklagerne om drab og drab som en krigsforbrydelse.

Hun er også anklaget for at være medlem af en terrororganisation og for at have brudt den tyske lovgivning om våbenkontrol.

Anklagemyndigheden siger, at Wenisch og hendes mand fra Islamisk Stat skaffede sig kontrol over en yazidikvinde og et ban, som de holdt som 'husslaver', da de boede i Mosul i 2015, hvor IS havde besat den irakiske storby.

- Efter pigen blev syg og gjorde sin madras våd, skal den anklagede kvinde og hendes mand have lænket hende ude i solen, hvor barnet led en frygtelig død af tørst i den ekstreme hede, hedder det i anklagerne.

- Den anklagede tillod sin mand at handle sådan og gjorde intet for at redde pigen, hedder det.

Wenischs mand, Taha al-Jumailly, står også anklaget ved en separat retssag i Frankfurt.

Moren til den dræbte pige, som kun er kendt i offentligheden under hendes fornavn Nora, har aflagt vidneudsagn igen og igen om det påståede drab på hendes datter - både i München og i Frankfurt.

Men forsvaret for de to anklagede kalder vidneudsagnene for utroværdige og siger, at der ikke er beviser på, at pigen, som blev bragt til et hospital efter hændelsen, virkelig døde.

Wenisch siger, at hun ikke hjalp pigen, fordi hun var bange for, at hendes mand ville 'skubbe hende eller låse hende inde.'

Ifølge tyske medier konverterede Wenisch til islam i 2013 og sluttede sig året efter til IS i Irak.

Hun agerede religiøst 'politi' for IS og patruljerede blandt andet i parker i byerne Fallujah og Mosul, som bevægelsen havde besat.

Retssagen mod Wenisch, som blev indledt i april 2019, er et af de første eksempler på, at IS forfølgelse af Yazidi-samfundet har fået retlige følger.

I august 2014 angreb den militante bevægelse Islamisk Stat yazidierne og fordrev dem fra byen Sinjar. Mænd blev slået ihjel, mens kvinder og børn blev bortført.

Yazidierne, et kurdisk-talende mindretal fra det nordlige Irak, har i århundreder været forfulgt at islamiske grupper som følge af deres religion, der har elementer fra både islam og kristendommen.

Under angrebet i august 2014 blev næsten 1300 yazidier i løbet af få dage dræbt af Islamisk Stat. Desuden blev omkring 6400 yazidier taget til fange. Heriblandt moren og hendes datter.