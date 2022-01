Tysk lærer får livstidsstraf for kannibalistisk drab

En tidligere lærer er ved en domstol i Berlin idømt livstidsstraf for at dræbe en mand og skære liget i stykker.

Dommer Matthias Schertz sagde under strafudmålingen, at den 42-årige mand udførte forbrydelsen for at 'udleve sin kannibalistiske fantasi'.

Schertz tilføjede, at han i sine 30 år som dommer ikke har oplevet en tilsvarende sag.

Den tiltalte var tavs og udtryksløs, da straffen blev læst op i retten.

Ifølge anklageren havde manden fået kontakt med sit offer via en datingapp, hvorefter han overtalte personen til at besøge ham. I boligen blev han bedøvet og fik sin hals skåret over.

Drabsmanden skar også sit offers kønsorganer af, hvorefter han spiste dem. Resten af liget blev skåret i stykker og delene spredt ud over Pankow-distriktet i Berlin.

Politiets mistanke blev vakt, efter at der blev fundet knogler fra et menneske i en park i området. Resterne viste sig at stamme fra en 43-årig mand fra Berlin, der var blevet meldt savnet.

Politiet kunne efterfølgende bekræfte, at det var ham, som den dømte havde dræbt, parteret og delvist spist.

Igennem offerets telefonhistorik fandt politiet frem til den dømtes adresse, hvor politiet fandt blodrester og et sæt mistænkeligt værktøj.

Den dømte forsvarede sig i retten med, at offeret døde af naturlige årsager i hans hjem, og at den dømte havde parteret ham for at undgå, at folk skulle finde ud af, at han var homoseksuel.

Men den købte dommeren ikke. Schertz sagde i retten, at han fandt tiltaltes forklaring 'utroværdig fra start til slut', og at 'den omhyggelige partering af testikler og penis' bar vidnesbyrd om et kannibalistisk ritual.