Tysk politi afslører en af verdens største platforme for børnepornografi

En 'darknet'-platform kaldet Boystown er blevet afsløret af tysk politi. Platformen, der indeholder børnepornografi, havde over 400.000 medlemmer. Den er nu blevet lukket af politiet.

Der er tale om en af verdens største platforme på det såkaldte 'mørke internet'.

Det er det føderale tyske politi, Bundeskriminalamt (BKA), der har afsløret platformen. Den har ifølge politiet eksisteret siden juni 2019 og havde for nyligt over 400.000 medlemmer.

Det skriver flere tyske medier, heriblandt Der Tagesspiegel.

Tre hovedmistænkte

Tre personer, der menes at stå bag den tyske platform, er blevet anholdt.

De tre hovedmistænkte er en 40-årig mand fra Paderborn-området, en 49-årig mand fra München-området og en 48-årig mand fra det nordlige Tyskland, der har boet i Sydamerika i flere år. Han blev for nyligt anholdt i Paraguay.

Mændene menes at være administratorer på platformen, og de mistænkes for at have været dybt involveret i at etablere platformen på Darknet samt at vedligeholde og drive hjemmesiden.

Medlemmerne på Boystown har desuden fået instrukser fra de tre mænd om, hvordan de bruger Boystown på en sikker måde, så de undgår at blive opdaget af politiet.

Gigantisk platform

Boystown menes at være en af de største platforme for børnepornografi i verden. Før nedlukningen kunne det tilgås via darknet. Den faciliterede deling af børnepornografi over hele verden og indeholdt hovedsagligt optagelser af drenge, der blev seksuelt misbrugt.

Foruden platformen havde gruppen og chat-funktioner, så medlemmerne kunne kommunikere og dele videoer med børnepornografi med hinanden.

Ifølge BKA har en tysk taskforce efterforsket sagen i adskillige måneder i samarbejde med Europol. De blev desuden assisteret af politimyndigheder i Holland, Sverige, Australien, USA og Canada.