Tysk politi anholder dansk bandemedlem

Kort tid efter Københavns Politi tirsdag udsendte en efterlysning af et 28-årigt bandemedlem, blev han anholdt af tysk Politi.

- Han er anholdt i lufthavnen i Hamborg af tysk politi og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør i Tyskland, siger Knud Hvass, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at det er politiets formodning, at den 28-årige var på vej videre til Istanbul.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 28-årige et toneangivende medlem af bandegrupperingen NNV (Nørrebro og Nordvest, red.)

Københavns Politi efterlyste ham til en sag, hvor politiet mener, at en biljagt i bandemiljøet 15. april endte med, at en fodgænger blev alvorligt kvæstet i krydset mellem Jagtvej og Tagensvej.

Det skete, da føreren af en Porsche mistede herredømmet over bilen og ramte en fodgænger, der blev svært kvæstet. De tre personer flygtede fra stedet.

To af dem er tidligere blevet fængslet ved Københavns Byret, og under det grundlovsforhør forklarede en 40-årig mand, at han kørte den sorte Porsche og så en pistol i en anden bil, før han vendte vognen for at flygte.

Politiet mistænker den 28-årige for at være den tredje person i bilen. Politiet mener, trods den 40-åriges forklaring, at den nu anholdte 28-årige førte bilen.

En tysk dommer skal nu vurdere dansk politis beviser mod det mangeårige bandemedlem.

- Dommeren tager stilling til om han bliver varetægtsfængslet i Tyskland og efterfølgende kan udleveres til Danmark, siger Knud Hvass.