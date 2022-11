Tysk varslingssystem testes tirsdag - kan høres i Sønderjylland

Befinder man sig i Sønderjylland tirsdag klokken 16, kan man komme til at høre en høj advarselslyd og en testbesked.

Det skyldes, at nyt tysk varslingssystem bliver testet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tyske myndigheder er i gang med at teste et mobilbaseret varslingssystem. Systemet kan sende advarsler til borgernes telefoner i et område via telemaster.

Dermed kan man eksempelvis hurtigt nå en gruppe borgere med en advarsel eller instruktion fra myndighederne i en nødsituation.

Er ens danske telefon forbundet til en tysk mast, når systemet skal testes tirsdag, kan man som dansker opleve at få testbeskeden fra de tyske myndigheder.

Også uden at være tilmeldt til at få den og uden at have en bestemt app på sin telefon.

Systemet svarer til, at telefonen modtager en radiotransmission. Systemet kaldes 'cell broadcast'.

Politiet oplyser, at man roligt kan slette testvarslet, hvis man modtager det i Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi skriver i pressemeddelelsen, at de danske myndigheder arbejder på et lignende system som det tyske, som også skal bruge samme teknologi.

Den danske udgave af systemet skal testes senere på året, lyder det i pressemeddelelsen.

Ifølge politikredsen vil hvor og hvornår blive meddelt af Beredskabsstyrelsen eller Rigspolitiet.