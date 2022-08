Tysker flyves til hospitalet efter badeulykke

En badeulykke har onsdag sendt en lægehelikopter i luften over Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Årsagen er, at en mand har fået et ildebefindende, mens han var ude at bade. Mandens tilstand er onsdag først på aftenen ukendt.

- Der tale om en tysk badegæst, som har fået et ildebefindende, mens han badede med sin kone, siger politiet til mediet.

Manden er derfor blevet fløjet til et hospital.

Ifølge politiet er manden i live, men de kender ikke hans nuværende tilstand.