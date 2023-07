Tysker sigtet for vanvidskørsel: Forlod Danmark uden sin bil

På de fleste tyske motorveje er der ingen hastighedsbegrænsninger.

Om en 19-årig tysker ikke var klar over, at det forholder sig anderledes i Danmark, vides ikke, men i hvert fald har Syd- og Sønderjyllands Politi sigtet den 19-årige for vanvidskørsel.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mandag aften blev en tysk indregistreret personbil blitzet i Varde Kommune med en hastighed på 182 kilometer i timen i en zone, hvor det var tilladt at køre blot 80 kilometer i timen.

Køretøjet er beslaglagt med henblik på konfiskation, og man har sigtet en 19-årig mand.

Manden måtte efterfølgende forlade Danmark, men han fik altså ikke bilen med sig tilbage til Tyskland.

'Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få sigtet bilisten og beslaglagt bilen. Vanvidsbilisme er en fuldstændig uacceptabel adfærd,' udtaler leder i Syd- og Sønderjyllands Politis færdselsafdeling, politikommissær Eli Jepsen Gejsing, i pressemeddelelsen.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om en Volkswagen Golf.