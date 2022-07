Tyskere cyklede ud på Storebæltsbroen efter Tour-feltet

Seks tyske turister, som ville cykle over Storebæltsbroen, efter at Tour de France-feltet havde passeret den lørdag eftermiddag, står nu til en sigtelse for at have overtrådt færdselsloven.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Øst.

De seks tyskere kørte ud på broen i retning mod Fyn.

Ifølge politiet nåede de et stykke ud på højbroen, før betjente på stedet fik dem stoppet og eskorteret væk.

TV 2 Østs journalist ved Tour de France-etapen fortæller, at efter Tour de France-følgebilerne var kørt ud på broen, kom de seks tyskere cyklende i tøj, der lignede de professionelle ryttere.

Opdateres.