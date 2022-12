Tyskere i alarmberedskab: Truede med konfiskere drone

Ekstra Bladet er taget til slottet, hvor det menes, at planlægningen af et kup anført af prins Heinrich XIII Reuss af Thüringen fandt sted

SLOSS WAIDMANNSHEIL (Ekstra Bladet): En mindre hær af politibetjente og sikkerhedsfolk lagde torsdag en jernring om den nu anholdte og terror-sigtede prins Heinrich XIII's jagtslot i Bad Lobenstein syd for Leipzig.

Ingen kunne være i tvivl om, at den tyske retsstat er helt oppe på den høje alarm-klinge efter optrevlingen af en gruppe højreekstremisters konkrete planer om at vælte regeringen og sikkerhedsapparatet og omstyrte Forbundsrepublikken Tyskland.

Den nu fængslede prins Heinrich XII's jagtslot syd for Leipzig var torsdag pakket ind i afspærringer og et stort opbud af politibetjente. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet lagde torsdag vejen forbi den fængslede adelsmands slot, og politifolk truede her med at konfiskere fotografens drone, hvis den kom i luften.

- Så tager vi den, sagde en af betjentene.

Der var ud på eftermiddagen op imod 15 mandskabsvogne, salatfade og patruljevogne uden for slottet, som ligger højt i et skovområde. Hele området var spærret af, og efterforskere havde travlt med at samle eventuelle spor inde og ude.

Ekstra Bladet og andre pressefolk blev holdt ud i strakte arme af politifolkene. Foto: Jonas Olufson

Den tyske anklagemyndighed har meldt ud, at det var her kredsen omkring prins Heinrich XIII, som alle har tilknytning til den konspirationsteoretiske og stærkt statsfjendtlige 'Reichsbürger'-bevægelse, lagde konkrete planer om at foretage et statskup og en voldelig magtovertagelse.

Lokal mand mødte prinsen

Ekstra Bladet opsøgte et ægtepar i området, som fortalte, at prinsen har pendlet frem og tilbage mellem sit kontor og sin lejlighed i Frankfurt am Main og jagtslottet. En kvinde har til gengæld opholdt sig permanent på slottet, lød deres vurdering.

- Jeg har mødt prinsen flere gange, men vi har aldrig talt sammen, sagde manden, der betegner hele situationen omkring slottet og den 71-årige adelsmand som 'mærkelig'.

Han er for resten et stykke hen ad vejen enig i 'Rechtsbürger'-netværkets kritik af den tyske regering og myndigheders håndtering af corona-krisen.

Sikkerheden var også i top omkring retsbygningen i Karlsruhe. Her er flere af de anholdte og terror-sigtede 'rigsborgere' blevet fremstillet i den spektakulære sag. Foto: Jonas Olufson

Først på dagen var Ekstra Bladets reportere også forbi den retsbygning i Karlsruhe, hvor en håndfuld af de anholdte og sigtede 'rigsborgere' blev fremstillet bag lukkede døre.

Også her var sikkerhedsapparatet overvældende. Der var et massivt politiopbud, og Audi-limousiner med tonede ruder kørte frem og tilbage. For reporterne på stedet var der absolut ingen adgang til retslokalerne.

Den tyske anklagemyndighed har sigtet 22 tyske statsborgere for kupplanerne, mens yderligere tre er sigtet for at have spillet en mindre rolle. Lige så mange er indtil videre under mistanke.

Op imod 3000 betjente, agenter og sikkerhedsfolk deltog onsdag morgen i anholdelserne af de påståede kupmagere i 11 tyske delstater og i Italien og Østrig.

