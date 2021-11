Tyskland: Coronapas-falsknere anholdt

Godt 300 betjente slog i går morges til en stort anlagt aktion rettet imod, hvad tyske medier, blandt andet Bild, som en coronapas-mafia.

Aktionen udspandt sig ved 06-tiden i delstaterne Niedersachsen og Hessen.

Fem blev foreløbigt anholdt, de er i alderen 21 til 29 år. Gruppen mistænkes for at hav udfærdiget et foreløbigt ukendt antal coronapas, som efterfølgende er solgt via sociale medier. Prisen har været mellem 50 og 200 Euro.

De tyske myndigheder har fokus rettet imod den slags svindel, der kan give alt fra en bøde til op til ti års fængsel.

Af tyske delstater har der indtil videre været flest sager om svindel med coronapas i Bayern. Her har man foreløbigt 1282 sager om svindel.