Tyskland: To personer skudt i supermarked

To personer er blevet dræbt af skud i et supermarked i den tyske delstat Hessen

Politiet i det nordlige Hessen, hvor to personer er ramt af skud. Begge er afgået ved døden.

Ifølge politiet er gerningsstedet en dagligvarebutik i byen Schwalmstadt.

Det skriver tyske Bild.

- Baggrunden for forbrydelsen er i øjeblikket ukendt. Der er ingen fare for befolkningen.

Det udtaler en talsmand for politiet til Bild.

Ifølge talsmanden er politiet massivt til stede ved supermarkedet, hvor forbrydelsen fandt sted. Han fortæller samtidig, at gerningstidspunktet er 13:06.

Reuters skriver, at HNA, som er lokalavis i området, har interviewet et øjenvidne. Han siger til mediet, at det var en mand, der skød en kvinde og derefter sig selv i et Aldi-supermarked.

Schwalmstadt ligger i den centrale del af Tyskland cirka 100 kilometer nord for storbyen Frankfurt.