Tyv anholdt efter fem indbrud hos 99-årig

En 45-årig mand er anholdt og sigtet for at have brudt ind hos en 99-årig kvinde fem gange

En 99-årig kvinde fra Struer har været så uheldig at have haft den samme tyv på besøg intet mindre end fem gange.

Nu er en 45-årig mand anholdt og sigtet for indbruddene hos kvinden. Det bekræfter lokalpolitiet i Holstebro over for Dagbladet Holstebro-Struer.

I forbindelse med indbruddene lykkedes det manden at stjæle kvindens dankort og hæve penge på det.

Opdagede tyven i lejligheden

Efter hvert indbrud brød den 45-årige mand ind i den 99-åriges lejlighed igen for at lægge kortet på plads. På den måde opdagede kvinden ingenting.

Det hele gik efter planen, indtil kvindens datter var på besøg en dag. For her så mor og datter pludselig indbrudstyven stå i lejligheden.

Efterfølgende fandt de ud af, at den 99-åriges dankort var blevet misbrugt, og at det var lykkedes manden at hæve 16.000 kroner fra det. Han blev senere anholdt på Fyn.

- Han vil i løbet af mandag blive fremstillet i grundlovsforhør, fortæller Torben Ladefoged fra lokalpolitiet i Holstebro til dagbladet.

Videokameraer og hævningerne viser, at det er den samme, der har udnyttet dankortet hver gang.