Tyv fundet på lager: Blev slik-sulten under indbrud

Nogle indbrudstyve går efter penge, andre efter smykker.

Det er dog de færreste, der bryder ind i en slikforretning og giver sig i kast med at stjæle en blandet en pose slik.

Ikke desto mindre skete det natten til fredag, hvor Østjyllands Politi modtog en anmeldelse om, at en indbrudstyv var på spil i en slikforretning i det centrale Randers.

Slikpose på skranken

Da betjentene ankom til stedet, kunne de hurtigt konstatere, at en rude var blev knust i forretningen.

Det fremgår af politiets seneste døgnrapport.

'I butikken var kasseapparatet blevet åbnet og tømt for kontanter, mens der lå slik flere forskellige steder rundt omkring på gulve. Ved kasseapparat stod en færdigblandet slikpose fyldt med bland-selv-slik', skriver politikredsen blandt andet om det syn, der mødte betjentene.

Politiets udsendte fandt dog hurtigt frem til indbrudstyven, som viste sig at være en 19-årig mand.

Han havde forsøgt at gemme sig på lageret, da han hørte, at politiet var på færden af ham. Indbrudstyven blev derfor anholdt, og han er nu sigtet for at have begået indbrudstyveri.

Den 19-årige havde samtidig skåret sig i forbindelse med indbruddet i butikken.

Han havde efterladt friske blodspor på kasseapparatet, og af den grund kunne Østjyllands Politi beslaglægge flere tusinde kroner i kontanter, som den unge mand var i besiddelse af ved anholdelsen.