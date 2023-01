Tyv på rov: Flere dyre cykler er væk

Alle som bor en i en storby ved, at man skal passe godt på sin cykel, hvis ikke den skal ende i en andens hænder.

Men ligegyldigt hvor meget man forsøger at gardere sig imod cykeltyveriet, så virker det nogle gange uundgåeligt.

Sådan virker det i hvert fald, hvis man kigger på den række af cykeltyvierier, som er sket I Odense på de seneste, skriver Fyens.dk.

Her er der nemlig blevet stjålet flere cykler af den dyre slags fra en aflåst pendlerparkering, som lægger under banegården i Odense.

'På eget ansvar'

Tyverierne er sket mellem 29. december og 4. januar, hvor tyven har brudt døren op ind til pendler parkeringen. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Her fremgår det desuden, at der er blevet stålet et fortsat ukendt antal el-cykler.

Politiet oplyser til Fyens.dk, at de endnu ikke har set overvågningsbillederne igennem, og at man stadig afventer, hvorvidt der kommer flere anmeldelser.

Odense Kommune har ikke ladet en reaktion vente på sig. På deres hjemmeside skriver de, at de ikke kan drives til ansvar for tyverierne.

'Det er på eget ansvar at benytte cykelkælderen. Odense Kommune kan ikke stilles til ansvar for hærværk, tyveri eller lign. på cykler eller andre genstande.'

Læs også: Kæmpefangst: Cykeltyv overrasket