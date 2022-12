Tyv pakkede alle julegaverne op

En tyv gjorde andet end blot at stjæle fra en mand i Aalborg på juleaftensdag

En mand fra Aalborg fik nok noget nær den mest elendige start på juleaften, som nogen kan få.

Da han kom hjem til sit hus på Las Poulsens Vej juleaftensdag, måtte han nemlig sande, at han havde haft indbrud i løbet af natten.

Her kunne han se, at tyven havde åbnet alle hans indkøbte julegaver under juletræet, skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.

Ud over at pakke alle julegaverne op havde tyven også stjålet to dankort og en bilnøgle.

Manden anmeldte forbrydelsen til politiet klokken 11.50 24. december.

Tyven var kommet ind i huset ved at bryde et vindue op på første sal. Han var smuttet igen af samme vej.

Langt færre indbrud end normalt

Selvom tyven formåede at ødelægge julefreden i Aalborg, så er det faktisk langt færre, der har måttet døje med juleindbrud i år end normalt.

I hvert fald hvis man sammenligner antal af indbrud mellem 19. december og 28. december de seneste fire år.

I 2019 var der nemlig 932 indbrud, i 2020 var der 455, i 2021 var der 471, og i 2022 har der altså 'kun' været 421 indbrud. Det viser tal, som Rigspolitiet har fremlagt for Ekstra Bladet.

Det store fald fra 2019 og fremefter skyldes formentlig coronapandemien.

