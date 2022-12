Tyve i pinlig brøler: Afslørede sig selv i sneen

Man skal huske at slette sine fodspor i sneen, hvis man ikke vil opdages. Det lærte to tyve søndag på den hårde måde

Findes der en håndbog for tyveknægte med gode råd?

I så fald må råd nummer et, før man begiver sig ud på indbrud, være at sikre sig, at man ikke efterlader fodspor væk fra gerningsstedet.

Det lader dog ikke til at to tyve have det in mente, da de tidligere på søndagen forlod gerningsstedet efter et indbrud i en lagerbygning ved Roskilde.

Tyveknægtene var nemlig efter indbruddet slentret hen til et kolonihavehus i nærheden med deres tyvekoster - vel at mærke uden at tænke over, at de trak et fodspor med sig i sneen hele vejen.

Da politiet ankom til lagerbygningen, fulgte de derfor bare fodsporene, som ledte dem hen til de to tyve, der blev taget på fersk gerning med alle tyvekoster.

De er nu begge anholdt og sigtet i sagen.

Det er Midt- og Vestsjællands Politi, der har delt historien i et tweet ved middagstid søndag.