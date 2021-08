Tyve kørte ud over skrænt under flugtforsøg

En 28-årig og en 25-årig mands flugtforsøg fra politiet natten til tirsdag endte brat, da de med høj hastighed kørte ud over en skrænt og slukørede måtte gå ind i en ambulance og køres til undersøgelse på skadestuen. Biljagten skete efter et indbrud i et sommerhusområde.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Knust rude

En årvågen borger kontaktede natten til tirsdag politiet, da han hørte, at en rude blev knust, og han så nogle mænd luske rundt ved et sommerhus i Bejstrup i nærheden af Knebel.

En patrulje blev sendt til adressen, men på vejen så de en modkørende bil, hvori der sad to mænd. Betjentene nærede mistanke til, at de kunne have noget med indbruddet at gøre, og derfor vendte de bilen og kørte efter den.

Men mændene havde ikke lyst til at standse, da betjentene satte sirene og blink til. De gassede op, og patruljebilens speedometer viste på et tidspunkt en hastighed på 150 kilometer i timen i en zone, hvor man kun må køre 60.

Betjentene valgte ikke at følge den høje hastighed, men der gik ikke længe, før patruljen så, at bilen med de to mænd var kørt ud over en skrænt.

Kortvarigt bevidstløs

En ambulance blev tilkaldt, og de to mistænkte blev reddet ud af bilen. Den 28-årige fører var kortvarigt bevidstløs, men både han og den 25-årige passager var kort tid efter i stand til selv at gå hen til ambulancen.

I flugtbilen lå stjålne genstande fra det sommerhus, hvor der var blevet begået indbrud, og derfor blev begge mænd sigtet for indbrud. Desuden blev bilens fører også sigtet for sprit- og narkokørsel, da betjentene havde mistanke om, at han var påvirket.

Han var i forvejen for nyligt idømt fængselsstraf for andre forhold, som han venter på at skulle ind og afsone. Derfor skal han tirsdag fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

Efter et tjek på skadestuen blev det konstateret, at ingen af de to mænd var kommet noget alvorligt til.