Tyve på togt: Anholdt

Politiet slog til, og to mænd blev fængslet for en stribe indbrud

Nordsjællands Politi gjorde en god fangst, da de slog til mod to mænd, som var eftersøgt og mistænkt for en stribe indbrud i flere politikredse.

De to mænd fra Litauen på hhv 27 og 29 år blev anholdt på Ishøj station klokken 23.42 fredag, hvor de ifølge politiet havde forskelligt indbrudsværktøj, lygter og handsker på sig.

Lørdag blev de to fremstillet i grundlovsforhør i Helsingør og fængslet i foreløbig fire uger, oplyser vagtchef David Buch, Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet vil ikke røbe, hvad der efterforskningsmæssigt førte til, at de kunne lokalisere og slå til mod de to mænd.

Den ene blev sigtet for at have begået 11 indbrud. Den anden fire indbrud.

- Nogle af indbruddene er fra 2019 og 2020, så det her er et eksempel på, at selvom et indbrud er af ældre dato, er det ikke bare glemt. Indbrud er et opmærksomhedspunkt, siger vagtchef David Buch.

Den ene af de to mænd havde allerede en dom fra 2018 for indbrud og havde efter afsoning fået et indrejseforbud til Danmark i seks år.

En af de to erkendte sigtelsen.