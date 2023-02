'Uafsluttede forretninger': 182 anholdt

Siden 3. januar er 182 personer blevet anholdt i forbindelse med en 'omfattende aktion', hvor Midt- og Vestsjællands Politi har ledt efter personer, der 'af den ene eller anden grund er efterlyst af andre myndigheder'.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

De efterlyste er typisk personer, der har et udestående med fogedretten. Men også personer, der er udeblevet fra Forsvarets Dag, eller som ikke er mødt til afsoning hos Kriminalforsorgen, står på politiets liste.

I pressemeddelelsen skriver politiet, at de siden 3. januar har været i telefonisk kontakt med 500 personer, og af dem har omkring 300 selv taget kontakt til den myndighed, de har udeståender med.

Meld jer selv

Vicepolitiinspektør hos Midt- og Vestsjællands Politi Søren Danielsen udtaler i pressemeddelelsen, at de har opsøgt de pågældende personer på deres adresse, hos familiemedlemmer eller på arbejdspladsen.

- Det er naturligvis en ubehagelig oplevelse for mange, så derfor skal opfordringen herfra være, at man melder sig selv, udtaler han.

Desuden påpeger vicepolitiinspektøren, at det er en god idé selv at tage kontakt til myndigheden, hvis ikke man ønsker, at det skal gå ud over den forestående vinterferie.