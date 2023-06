Udbyttesagen: Britisk statsborger udleveret til Danmark

Han er tiltalt for at have svindlet den danske stat for flere hundrede millioner kroner

En 53-årig brite, der er tiltalt i udbyttesagen, er tirsdag blevet udleveret til retsforfølgelse i Danmark fra Belgien. Han har været varetægtsfængslet in absentia siden januar 2022.

Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden er tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed ved at have bedraget den danske stat for ikke under 320.758.845 kroner.

Den 53-årige vil onsdag morgen 9.15 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Sagen mod manden drejer sig om bedrageri med hensyn til refusion for udbytteskat.

Politiet efterforsker flere sagskomplekser - blandt andet sagen om den britiske statsborger Sanjay Shah, som opholder sig i Dubai.

Af pressemeddelelsen fra NSK fremgår det, at den britiske statsborger menes at være den helt centrale bagmand i den udbyttesvindel, der skete gennem selskabet Salgado Capital.

- Jeg glæder mig over, at vi med udleveringen er kommet et skridt videre med opklaringen af komplekset om udbyttesager. Der er tale om særdeles alvorlig og omfattende kriminalitet begået mod den danske stat, med det formål at svindle statskassen for flere hundrede millioner kroner, udtaler chefpolitiinspektør i NSK Mikael Wern i pressemeddelelsen.