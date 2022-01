Udbyttesagen: Endnu en brite sigtet for svindel

Der er allerede rejst tiltale mod den britiske forretningsmand Sanjay Shah og syv andre udlændinge i udbyttesagen, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største tyveri.

Men endnu en mistænkt - den britiske forretningsmand Guenther Klar - er sigtet i sagen. Sigtelsen går på bedrageri mod Skattestyrelsen for mindst 320 millioner kroner i udbyttesagen. Det foregik angiveligt fra 2012 til 2015.

Det er kommet frem torsdag morgen i et retsmøde i Retten i Glostrup, hvor briten fremstilles in absentia - altså uden at være til stede.

Anklager Anders Møllmann vil kræve den britiske forretningsmand fængslet in absentia. Det gøres for at få ham udleveret til Danmark.

- Sagen er, at han befinder sig i udlandet og ikke har reageret på vores henvendelser.

- Vi har skrevet til ham på kendt adresse med anbefalet post, som vi også har kvittering på er udleveret. Vi har forsøgt igen med anbefalet post, som ikke er blevet udleveret, siger anklageren i retsmødet.

Det er uvist, hvordan Guenther Klar forholder sig til sigtelsen.

- Jeg har slet ikke haft nogen mulighed for at tale med sigtede i sagen, siger hans beskikkede forsvarer, Michael Harms.

I retsmødet torsdag er en stor skærm blevet rullet ind i retssal 206, så Anders Møllmann kan fremlægge beviser for at overbevise dommeren om at afsige en fængslingskendelse.

Hvilke beviser, der er tale om, får offentligheden dog ikke indblik i, da dommeren valgte at lukke dørene - ligesom det er sket ved andre grundlovsforhør i udbyttesagen.

Inden dørene blev lukket, sagde Anders Møllmann:

- Efterforskningen er ganske fremskreden, men der er altså ikke rejst tiltale, og der er stadig flere skridt i gang i forhold til efterforskningen i Danmark og udlandet.

Politiken har tidligere beskrevet, at Skattestyrelsen har en erstatningssag mod Guenther Klar i London, og at briten i juni i 2019 blev anholdt, da han rejste til England, efter at have været i Dubai.

Ifølge avisen besluttede en domstol for et år siden, at han skulle udleveres til Belgien. I torsdagens retsmøde har anklageren kun sagt, at Guenther Klar opholder sig udlandet - men ikke hvor.

I forvejen er otte mænd tiltalt i udbyttesagen, der handler om uberettiget refusion af udbytteskat. De nægter sig skyldige.

I alt blev statskassen svindlet for 12,7 milliarder kroner.

Skattemyndighederne blev ført bag lyset i et konstrueret handelsforløb med ikkeeksisterende aktiebeholdninger. Myndighederne blev narret til at udbetale refusion for udbytteskat, selv om skatten ikke var betalt, lyder påstanden.

Udbyttesagen efterforskes i flere spor.

I hovedsagen er forretningsmændene Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson, som opholder sig henholdsvis i Dubai og Storbritannien. De er tiltalt for cirka ni milliarder kroner.

De to er fængslet in absentia og kræves udleveret til Danmark. Retten i Glostrup har dog reserveret dage i kalenderen til at begynde retssagen imod dem til oktober i år.

I den anden del af sagen er tre briter og tre amerikanere tiltalt. Her er der rejst tiltale for 1,1 milliarder kroner. De er ligeledes heller ikke i Danmark, men den sag begynder efter planen til november.

Hvad angår briterne - Graham Mckenzie Horn, Rajen Ranmal Shah og Anupe Dhorajiwala - er de også fængslet in absentia.

Samtidig har retten besluttet, at amerikanerne - Matthew Richard Stein, Luke Beneville McGee og Jerome Lhote - skal deponere deres pas på en dansk repræsentation, og at de først udleveres, når de rejser til sagen i Danmark.