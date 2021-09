Krimi ... 21. sep. 2021 kl. 11:28

Udeblevet fra drabssag: Anholdelsesaktion i gang

Et centralt vidne jagtes af politiet, efter at han ulovligt er udeblevet fra nævningesag mod 41-årig Bandidos-rocker, som er tiltalt for at have dræbt 38-årige Cem Kaplan