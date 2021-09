Udebliver fra drabssag: Politiet jager krigsminister

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Endnu et centralt vidne er udeblevet fra sagen om drabet på den 38-årige bandeveteran Cem Kaplan.

Vidnet - der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er krigsminister i gadebanden NNV - var tilsagt tidligt onsdag morgen, men hverken hans bistandsadvokat, Jane Ranum, eller anklagemyndigheden ved, hvor han befinder sig.

Tre juridiske dommere ved Retten i Hillerød har derfor for kort tid siden imødekommet anklagerens ønske om, at manden skal anholdes.

Andet vidne anholdt

Krigsministeren var en af de tre passagerer, der sad i bilen med bandeveteran Cem Kaplan, da han 2. januar i år blev dræbt af to skud på en parkeringsplads i Hillerød.

Under episoden blev krigsministeren også selv ramt. Han er det andet vidne og den anden passager i bilen, der er udeblevet i sagen mod en 41-årig Bandidosrocker, som er tiltalt for drab og drabsforsøg.

Vidnet, som tirsdag udeblev, er ifølge sagens anklager blevet anholdt i løbet af natten og skal derfor onsdag give sin forklaring til retten.

Påstår selvforsvar

Den 41-årige drabstiltalte Bandidos-rocker har erkendt, at han affyrede flere skud mod bilen med de fire NNV-medlemmer, men fastholder, at det var for at redde sit eget liv.

Ifølge rockerens forklaring troede han, at bandemedlemmerne var bevæbnede og sigtede mod ham - derfor trak han sit eget våben.

Cem Kaplan blev 38 år gammel. Han var far til fem. Privatfoto

- Enten dør de, eller også dør jeg. Det er ligesom, når du er ude at køre, og der kommer en bil ind foran dig. Så hugger du bare bremsen i. Jeg ved ikke, om de sidder og har våben derinde alle sammen, så jeg fortsætter med at skyde, så de ikke skyder mig, forklarede han om de tanker, han gjorde sig i sekunderne omkring drabet.

Drabet på Cem Kaplan udløste en større bandekonflikt mellem Bandidos og NNV med skud- og voldsepisoder samt flere ildspåsættelser hen over en periode på et halvt år.