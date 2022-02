Uden kørekort: Fire unge kørt galt i lejebil

Fredag aften havde fire unge besluttet sig for at køre en tur i en lejet elbil fra firmaet GreenMobility, men ingen af dem vidste, hvordan man kørte bil, og derfor kolliderede de med et træ.

Den 18-årige bilist og de tre jævnaldrende medpassagerer mistede overblikket, da speedometret ramte 50 kilometer i timen, hvilket førte til solouheldet.

Uheldet skete i Dragør ved Rønne Allé og Vestgrønningen fredag klokken 23.35. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Svejstrup til Ekstra Bladet.

Vagtchefen fortæller, at de unge mennesker hverken var påvirket af alkohol eller narkotika, årsagen til kollisionen med træet har været, at ingen af de unge havde et kørekort.

Bilisten er sigtet for kørsel uden førerret, hvilket fører til en bøde.

De dramatiske billeder fra hændelsen viser, at fronten på bilen er ødelagt efter uheldet, men ifølge vagtchefen er de fire unge uskadte.

Ekstra Bladet har kontaktet GreenMobility, som er lejeselskabet, de unge havde skaffet bilen igennem for at høre, om det er muligt at leje en af deres biler uden at fremvise et gyldigt kørekort.

De er i skrivende stund ikke vendt tilbage henvendelsen.