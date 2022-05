Udenrigsministeriet bekræfter: Dansker dræbt i Irak

Udenrigsministeriet bekræfter over for Ekstra Bladet, at en dansker er død i det nordlige Irak. Det pårørende er underettet. Flere medier skriver, at han er død af en vejsidebombe

En ung dansk mand er død i det nordlige Irak.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Ekstra Bladet.

'Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en dansk statsborger er afgået ved døden i det nordlige Irak. Udenrigsministeriet er i kontakt med de pårørende og yder konsulær bistand i sagen'.

Flere kurdiske medier skrev i går, at en dansker var død, mens han cyklede i det nordlige Irak. Eksplosionen skete i det kurdisk kontrollerede område i landet.

Angiveligt blev han dræbt af en vejsidebombe, men det har Udenrigsminsteriet ikke kunne bekræfte.

'Udenrigsministeriets Borgerservice har tavshedspligt i personsager og kan ikke give yderligere oplysninger', skriver Udenrigsministeriet.

Medier: Dræbt af vejdsidebombe

Flere kurdiske medier skriver som bekendt, at den unge danske mand blev ramt af en vejsidebombe, da han cyklede ude på en ikke-asfalteret vej i et område, hvor der ofte er kampe mellem Tyrkiet og den kurdiske milits PKK.

Den danske mand var i følgeskab med en anden dansk mand, der ikke blev ramt under eksplosionen,skriver kurdistan24.

Oplysninger, der ikke er bekræftet af Udenrigsministeriet.

En anonym medarbejder hos det kurdiske sundhedsvæsen fortæller til mediet, at den danske unge mand pådrog sig så store kvæstelser, at hans liv ikke stod til at redde.

Farligt område

Ifølge det kurdiske medie Rudaw er vejen ikke blevet brugt af lokale i flere år på grund af kampene i området. Det bekræfter Deniz Serinci, der er tidligere freelancejournalist og har rødder i Kurdistan. Han besøger ofte området.

- Det er et område, jeg altid undgår, når jeg er dernede. Min taxachauffør tør heller ikke at køre der. Så de her to danske mænd har været utroligt uheldige, siger Deniz Serinci.

- De var på vej til den kurdiske hovedstad Erbil fra den tyrkisk-irakiske grænse, da de får problemer med deres GPS, og så rammer den ene en vejsidebombe på den her farlige strækning, siger Deniz Serinci, der har informationerne fra lokale medier.

Ifølge den danske freelancejournalist og forfatter bliver det utrolig svært at finde frem til dem, der har plantet vejsidebomben.

- Nej, man skal desværre ikke forvente nogle anholdelser. Det bliver påstand mod påstand mellem PKK og Tyrkiet, så det bliver meget svært, siger Deniz Serinci.

I 2021 blev to irakiske turister ligeledes dræbt af en vejsidebombe i området.