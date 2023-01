Udgav sig for at være politi: Snød borgere for 2,5 millioner

En 21-årig mand er blevet idømt fængselsstraf for at bedrage omkring 20 ældre borgere

Det er langtfra en ny ting, at ældre borgere bliver bedraget på diverse måder.

Og nu er den gal igen.

I dag er en 21-årig mand nemlig blevet idømt to års fængsel ved Retten i Lyngby for bedrageri af en række ældre borgere, skriver Nordsjællands Anklager på Twitter.

Den 21-årige har, i ledtog med en anden mand, bedraget omkring 20 ældre borgere for 2,5 millioner kroner. Derudover har de to mænd også forsøgt at bedrage endnu flere.

Og dommen på to års fængsel er noget, som de er godt tilfreds med ved anklagemyndigheden, udtaler anklagerfuldmægtig Christian Bruhn-Andersen til Ekstra Bladet.

- Der er tale om en tilståelsessag, hvor den dømte er en ellers ustraffet person, og derfor er vi også meget tilfredse med dommen på to år.

Bedrageri mod ældre er ikke en ny ting. Tidligere på året blev 135 personer anholdt i aktion mod svindel mod ældre

Udgav sig for at være politi

Svindelnummeret var af den type, som kaldes kontaktbedrageri, fortæller Christian Bruhn-Andersen.

- Det fungerer sådan, at de har ledt efter fastnetnumre på nummeroplysningen 118.dk, fordi det som regel er ældre mennesker, der har en fastnettelefon.

- Derefter har de så ringet dem op, sagt de var fra politiet og advaret dem om, at deres bankkonti var i færd med at blive hacket, og derfor skulle de skynde sig at hæve alle deres penge, så de kunne opbevare dem sikkert.

Efter de ældre borgere havde hævet deres penge, ville en af de to gerningsmænd så komme forbi dem fysisk og afhente pengene.

Politiet lå på lur

Selvom de to mænd nåede at snyde en række ældre, var der alligevel et af ofrene, som blev mistænksom.

- En af de ældre borgere tog derfor kontakt til det rigtig politi, som kunne bekræfte, at der var tale om et svindelnummer.

Heldigvis er der en grænse for, hvor meget man kan hæve om dagen.

Det betyder, at de to gerningsmænd skulle forbi samme borgere ad flere omgange for at få fat i alle pengene.

- Den måde politiet fangede de to mænd på, var faktisk ved at ligge på lur ude foran døren hos den borger, som havde indgivet anmeldelsen. Så pågreb de mændene den dag, de kom for at hente pengene.

Den 21-åriges medgerningsmand blev også idømt to års fængsel. Det skete 5. januar 2022.

Ingen af de to mænd har anket dommen.

De er i øvrigt også dømt til, at skulle betale erstaning.

