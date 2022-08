Udleveret: Mistænkt for at hvidvaske 22 millioner

En 46-årig mand er blevet udleveret fra London i en sag om hvidvask af knap 22 millioner kroner.

Det oplyser Københavns Politi, der onsdag var i Heathrow Lufthavn i London for at få udleveret manden.

Manden er mistænkt for ulovligt at modtage penge i mere end 108 tilfælde som en del af hvidvask af i alt 21,9 millioner kroner i perioden januar 2015 til marts 2017.

Den 46-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag, fremgår det af en pressemeddelelse fra København Politi.

Taletidskort og hvidvask

De næsten 22 millioner blev hvidvasket i Danmark, og pengene, den 46-årige er mistænkt for at modtage ulovligt, skulle stamme fra snyd med moms og skatter.

Manden er mistænkt for at modtage pengene i bytte for taletidskort, som fungerede som en hvidvask-forretning.

International efterlysning

Den 46-årige mand blev først anholdt i England, efter han var blevet efterlyst internationalt.

Herefter blev han løsladt mod kaution, og han appellerede beslutningen om, at han skulle udleveres til Danmark.

Men appellen blev afvist 10. august, og derfor kunne Københavns Politi altså hente ham i England onsdag, lyder det i pressemeddelelsen.