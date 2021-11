Udløste nødbremse: Urinerede på bildæk

En 50-årig mand på et biltog fra Niebüll til Sild umiddelbart syd for Tønder blev så trængende, at han forlod sin Ford Transit og urinerede på det åbne bildæk, selvom toget var i fuld fart.

Det skriver JyskeVestkysten.

På det åbne bildæk kom han dog for tæt på togets nødbremsesystem, der blev udløst omgående. Nødbremsningen skete, netop som toget var kørt over Hindenburg-dæmningen og havde ramt ferieøen Sild.

- Heldigvis kom ingen til skade under den voldsomme nedbremsning, oplyser tysk politi i en udsendt pressemeddelelse.

Umiddelbart efter nødbremsningen fandt personalet på toget frem til den 50-årige mand. Man må hverken forlade sin bil eller tage sin sikkerhedssele af, når man er passager på et biltog.

Den 50-årige blev derfor overgivet til politiet, da toget kom frem til sin destination. Han kan nu se frem til en sigtelse for farlig indgriben i den offentlige trafik og en bøde for at have taget sin sikkerhedssele af under turen.