Udlover dusør efter 'massakre' på familie i USA

Seks familiemedlemmer blev koldblodigt henrettet i det, politiet i Californien betegner som et 'målrettet angreb' begået af et narkokartel natten til mandag lokal tid.

Nu er en menneskejagt gået ind for at finde frem til de mindst to gerningsmænd, der ifølge politiet stod bag, og i den forbindelse udlover myndighederne i den amerikanske delstat nu en dusør på 10.000 dollar, svarende til 69.000 danske kroner.

Ifølge det amerikanske medie ABC News gives pengene til personer, der kan komme med informationer, der kan hjælpe med opklaring af sagen.

Teenagemor dræbt

Betjente blev kaldt til stedet klokken 03.30 efter meldinger om skud i et hus i byen Goshen, der ligger 350 kilometer fra San Francisko.

Da en patrulje nåede frem, fandt man seks dræbte. To personer lå på gaden, mens en blev fundet i døren til en opgang, hvor skyderiet fandt sted.

17-årig pige og baby dræbt i 'massakre' i USA

Annonce:

Alissa Parraz på 17 år og hendes baby, Nycholas Parraz, på 10 måneder var begge blevet skudt i hovedet, fortalte sherif Mike Boudreaux på en pressekonference fra gerningsstedet mandag eftermiddag lokal tid.

Mindst et af ofrene blev hastet til hospitalet i kritisk tilstand, men er senere afgået ved døden.

Forsøgte at flygte

Natten til onsdag dansk tid er de øvrige ofres identitet blevet offentliggjort.

Det drejer sig om en 72-årige Rosa Parraz, 52-årige Eladio Parraz Jr., 50-årige Jennifer Analla og 19-årige Marcos Parraz, der alle var i familie med hinanden.

Ifølge politiet forsøgte flere af ofrene at flygte fra stedet, herunder den unge mor. For nogle lykkedes det at slippe væk fra gerningsmændene, mens andre blev dræbt på stedet.

Kan være banderelateret

Det er kun en uge siden, at politiet mødte op på gerningsstedet med en ransagningskendelse for at lede efter narko på adressen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Annonce:

Politiet vurderer af samme årsag, at skyderiet er banderelateret og jagter nu mindst to gerningsmænd. Samtidig kalder sherif Mike Boudreaux angrebet for 'målrettet' og beskriver det som en 'frygtelig massakre'.

- Det er chokerende for landet, chokerende for vores distrikt, chokerende for vores delstat, og jeg bliver nødt til at fortælle dig, at jeg modtager telefonopkald fra landet over, udtaler Boudreaux.