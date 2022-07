Udpeger gerningsmand efter to år i koma

En amerikansk kvinde har ligget i koma i to år efter et voldeligt overfald. Nu er hun vågnet - og har udpeget gerningsmanden

I juni 2020 blev den amerikanske kvinde Wanda Palmer udsat for et voldsomt overfald i sit eget hjem.

Siden overfaldet har hun ligget i koma på et plejecenter, men i sidste uge vågnede hun og udpegede sin egen bror som overfaldsmanden.

Det skriver West Virginia Metro News.

Politimester i Jackson County, West Virginia, Ross Mellenger har ifølge mediet udtalt, at Wanda Palmer var så ilde tilredt, da hun blev fundet efter overfaldet, at myndighederne troede, at hun var død.

Til trods for at Wanda Palmer har fået en hjerneskade som følge af overfaldet, var hun i stand til at tale og identificere gerningsmanden bag overfaldet, da hun vågnede.

Broren er efterfølgende blevet anholdt, mistænkt for drabsforsøg, og ifølge politimesteren strittede han ikke imod, da politiet troppede op. Dog var der 'en smule overraskelse' at spore.

Ifølge NBC News mener politiet, at overfaldet skulle være blevet begået med en machete eller en økse.