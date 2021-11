Udråbt som falsk rugemor: Nu er Rikke fængslet i Kroatien

Internationalt efterlyst dansk kvindes søn er blevet hentet af sin far, efter at den 39-årige mor blev anholdt, mens hun var ude at handle

Hun er af flere danske medier udråbt som den falske rugemor og idømt to års fængsel for at have bedraget flere barnløse par. En sag, som TV2 har fulgt tæt og produceret dokumentaren 'Den Falske Rugemor' om.

39-årige Rikkes celle i Danmark har dog stået tom, for hun mødte aldrig op til afsoning. I stedet forsvandt hun sporløst med sin søn, der for nylig er fyldt syv år, og har i flere måneder været internationalt efterlyst.

Indtil onsdag, da kroatisk politi anholdt kvinden i Dubrovnik under en indkøbstur. Betjentene meddelte hende, at der var en europæisk arrestordre på hende, og hun blev sammen med sønnen placeret i en politibil og kørt til politistationen.

Det fortæller Rikkes kæreste til Ekstra Bladet. Han ønsker ikke at stå frem med navn af frygt for repressalier, men Ekstra Bladet kender hans identitet.

Kæresten sidder nu alene i det hus, som Rikke og hendes søn har boet i siden februar, og kæresten sluttede sig til for omkring en måned siden.

Børnebortførelse

Rikke er varetægtsfængslet, og hendes søn er blevet hentet af sin far, som han sammen med er rejst hjem til Danmark.

Det bekræfter faderen overfor Ekstra Bladet. De kom hjem i fredags, fortæller manden, som søndag eftermiddag ikke ønsker at udtale sig om sagen.

- Jeg står i SevenEleven med min søn, så det bliver ikke lige nu, lyder det venligt.

Tilbage i Kroatien venter Rikke ifølge sin kæreste på, at hun bliver udleveret til Danmark, hvor der udover afsoningen venter endnu en straffesag.

- Hun vil formentlig blive sigtet for både bortførelse af barnet og flugt for straf, siger hendes danske forsvarsadvokat Rasmus Sølberg til Ekstra Bladet.

Den spektakulære sag, hvor Rikke spiller hovedrollen, begyndte i 2016, da hun fik kontakt til tre par, der ikke selv kunne få børn og havde brug for en rugemor.

Én af flere fertilitetsbehandlinger på Cypern mundede ud i en tvillingefødsel. Det blev dog holdt hemmeligt for den biologiske far til børnene og hans kone, som blev bildt ind, at graviditeten ikke var blevet til noget.

I stedet lod Rikke sin daværende mand tro, at han var far til børnene. De to havde i forvejen en tre år ældre søn, som altså nu fik tvillingesøskende.

Rikke, hendes syvårige søn og kæreste har boet i dette hus i Kroatien. Nu sidder kæresten alene tilbage, efter at Rikke er blevet fængslet, og drengen er blevet genforenet med sin far. Privatfoto

Tvangsfjernet

Da det bedragne par fik kendskab til, at rugemoderen havde født tvillinger, begyndte en årelang kamp for at få børnene hjem. Det lykkedes først, da tvillingepigerne var tre år, og myndighederne valgte at tvangsfjerne dem, da man vurderede, at de mistrivedes.

Noget, som Rikke og hendes advokat er helt uenige i.

I mellemtiden var Rikkes forhold til manden, som havde indset, at også han var blevet ført bag lyset, gået i stykker. De havde delt forældremyndighed over deres fælles søn, som primært var hos sin mor. Indtil februar 2020, hvor den dengang femårige dreng blev tvangsfjernet og anbragt hos en plejefamilie. Drengen viste ifølge dokumenter, som TV2 har fået indblik i, tegn på 'mistrivsel og begyndende fejludvikling'. Derudover frygtede den fynske kommune, hvor Rikke var bosat, at hun ville forlade landet med børnene.

I kampen for at få sin søn hjem, gik faderen efter eget udsagn blandt andet i behandling for sit alkoholindtag. Det har han tidligere fortalt til TV2 Fyn. Og i november sidste år fik han myndighedernes ord for, at sønnen kunne bo hos sin far.

Det fik dog som bekendt lange udsigter, for i februar forsvandt drengen altså med sin mor.

Hendes kæreste fastholder, at Rikke valgte at forlade Danmark for at beskytte sønnen, som ifølge hende ikke vil hjem til sin far.

To års fængsel

Rikke er dømt for at have begået groft bedrageri for i alt 459.000 kroner mod tre barnløse par.

Ved Retten i Roskilde fik hun i august 2020 et år og ni måneders fængsel. I februar i år skærpede Østre Landsret straffen til to års fængsel.

Ifølge Rikkes kæreste havde hendes flugt til Kroatien intet at gøre med, at hun inden længe skulle i fængsel.

- Hun blev først indkaldt til afsoning en til to måneder, efter at hun var rejst, siger han.

Rikkes kæreste ønsker ikke at fortælle, hvordan hun slap ud af Danmark.

Af hensyn til kernen i forældrenes strid, den syvårige dreng, har Ekstra Bladet valgt ikke at bringe efternavne.