Udrykning til lufthavn: Melding om ild i fly

Onsdag aften er politi- og redningsfolk endnu en gang kaldt ud til Københavns Lufthavn. Denne gang lyder meldingen, at der er ild i et fly

Politi- og redningsfolk er på vej til Københavns Lufthavn, da det forlyder, at der er ild i et fly.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi kan bekræfte, at vi har fået en melding om et fly, der er ved at lande. Meldingen lyder, at der skulle være ild i flyet.

- Det er sparsomt med oplysninger, siger Trine Fisker, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.

Det er ikke første gang i dag, at politiet er til stede i lufthavnen. Tidligere drejede det sig om en mistænkelig kuffert.

Her måtte man spærre dele af Terminal 2 af for en stund.

Ekstra Bladet følger sagen ...