Udsendte soldater tiltalt for vold under bytur i Letland

To danske soldater er tiltalt for vold under en udsendelse til Letland.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Soldaterne, en 24-årig mand fra Viborg og en 28-årig mand fra Skive, er tiltalt for at have overfaldet én eller flere personer på en bar i centrum af Riga, mens de var udsendt til Natos mission i landet.

Det fremgår af anklageskriftet, som avisen har fået aktindsigt i.

Overfaldet fandt sted natten til 20. oktober sidste år.

De to soldater er sammen tiltalt for først at sparke en person i brystet på barens toilet. Senere på natten sparkede, slog og skubbede den 28-årige soldat én eller flere personer på baren, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Militær anklager Christina Barnow ønsker over for avisen ikke at oplyse, om der er tale om ét eller flere ofre, ligesom hun heller ikke vil komme ind på ofrenes nationalitet.

De to soldater skal for Retten i Viborg onsdag 17. maj. Den militære anklagemyndighed vil ved straffesagen gå efter at få de tiltalte idømt fængselsstraf.