Udvandrede fra hooligan-sag: - Din fucking lille luder

En uhyggelig sag udspiller sig lige nu ved Retten i Glostrup. Her er en hooligan-leder tiltalt for voldtægt og vold mod 14 drenge og en kvinde

RETTEN I GLOSTRUP: - Din fucking lille luder.

Sådan sagde en af tre kraftigt byggede og tæt-tatoverede mænd til den tiltalte i hooligan-sagen, som lige nu kører ved Retten i Glostrup. Her er en 29-årig mand tiltalt for 47 overgreb, voldtægt, trusler og vold mod 14 unge mænd og en kvinde.

Politiet var talstærkt til stede i retslokalet, og de sprang også op fra stolene, da de tre mænd rejste sig og kom med tilråbet mod den tiltalte. En af dem var tatoveret i den ene side af ansigtet og hovedet og havde en hættetrøje påtrykt 'Fri Sport', som er navnet på en af Brøndbys hooligan-fraktioner.

Sex mellem mænd er tabu

Under anklagerens fremlæggelse kom det også frem, at en del af de forurettede drenge og unge mænd har været en del af det voldelige fanmiljø omkring fodboldklubben Brøndby IF.

Anklageskriftets 47 forhold er et sandt skrækkabinet af grov vold, seksuelle overgreb og trusler.

Flere af ofrene har været udsat for overgrebene og volden i gennem flere år. Anklageren løftede også sløret for, at volden og voldtægterne muligvis har kunnet foregå, fordi de har fundet sted i et hooligan-miljø. Her er vold en accepteret del af udtryksformen, mens sex mellem mænd er stærkt tabuiseret.

Truede 14-årig med smadrede tænder

Af de 14 mandlige ofre var tre af dem under 15 år på tidspunktet for overgrebene.

Et af ofrene var 14 år, da han i 2018 fik at vide, han ville få 'smadret tænderne ud af munden', hvis ikke han og den nu 29-årige 'gik skridtet videre', hvorefter den 14-årige blev udsat for fuldbyrdet voldtægt.

Drengen forsøgte at sige fra, og at det gjorde ondt, og han bad overgrebsmanden om at stoppe. Ved et senere overgreb sagde manden, at 'jeg kunne virkelig godt smadre dig' eller noget tilsvarende, inden han gennemførte endnu et fuldbyrdet overgreb mod drengen.

I flere tilfælde slog han drengen i ansigtet og tog kvælertag på ham, og overgrebene fortsatte først omkring hver anden uge og siden en til to gange om ugen, indtil den 29-årige blev anholdt 5. februar 2021.

Den tiltalte nægter sig skyldig i alle tiltalepunkter. Men anklagemyndigheden går efter forvaring, da retslæger har vurderet, at manden ikke er sindssyg, men præget af psykopatiske og narcissistiske træk. Og der er stor fare for, at den tiltalte vil finde på at begå samme type kriminalitet igen.

Navneforbuddet i sagen er lige blevet ophævet af dommeren.

Der forventes dom omkring 8. juni.