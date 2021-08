Udvisningsdømt på evakueringsfly: Hævder danske myndigheder gav lov

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En udvisningsdømt mand, der ankom med evakueringsfly til Danmark fra Afghanistan via Pakistan i nat, er netop blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Her blev han sigtet for at være indrejst til Danmark i strid med et indrejseforbud, som han fik i 2016 i forbindelse med en dom på seks måneders fængsel for brandstiftelse.

Indrejseforbuddet gælder frem til 1. februar 2023, og han blev sendt ud af Danmark til Afghanistan 10. januar 2017.

Manden erkendte, at han godt vidste, at han ikke måtte rejse ind i landet, men han hævder, at han har fået tilladelse af de danske myndigheder til at komme med på evakueringsflyet med sin kone og to små børn, fordi han har arbejdet for de danske myndigheder i Afghanistan.

- Så alle ved, at jeg er i livsfare, sagde han og forklarede, at han har været i løbende kontakt med de danske myndigheder, indtil han fik et ja.

- Jeg vil takke Danmark rigtig mange gange for, at de har hjulpet mig og min familie i en situation, der handler om liv og død, sagde han og forklarede, at der er dokumentation for hans aftale på hans telefon i form af emails med danske myndigheder.

Da hans forsvarer spurgte, om han havde vist det til politiet i lufthavnen, sagde han nej.

- Glemte du det, spurgte forsvareren.

- Jeg har ikke sovet i flere dage, sagde han og forklarede, at der havde været lang kø til Kabuls lufthavn, og at han har to små børn.

- Så jeg har ikke sovet 4-5 dage, så jeg er ikke frisk i mit hoved.

Anholdelse opretholdt

Anklageren bad om varetægtsfængsling af manden, men dommeren valgte at følge forsvarerens påstand om opretholdelse af anholdelsen tre gange 24 timer, mens politiet kan undersøge hans telefon og hans forklaring.

Manden blev anholdt natten til tirsdag omkring klokken 3.28, hvor han var ankommet til Hangar 145 i Københavns Lufthavn.

Den mørkhårede mand er iført løse grå bukser og en løs kjortel i samme stof med en grøn vest over og taler ved hjælp af en tolk.

Da han skulle sige sin fødselsdato, voldte det tolken problemer, men dommeren brød ind og sagde den dato, han er registret med i Danmark.

Det er anden dag i træk, at en udvisningsdømt bliver fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København for overtrædelse af indrejseforbud i forbindelse med evakuering fra Kabul

Søndag ankom et udvisningsdømt bandemedlem til Danmark med et evakueringsfly, efter han havde oplyst sin brors navn i Kabul. Han blev også opdaget under kontrollen i Københavns lufthavn.

'Særdeles vanskelige forhold'

Ekstra Bladet spurgte i den forbindelse Udenrigsministeriet, hvordan det kan lade sig gøre, at en udvisningsdømt snyder sig ombord på et evakueringsfly.

De oplyste i et skriftligt svar, at de ikke kommenterer enkeltsager i pressen, men at 'screeningsprocessen i forbindelse med evakueringerne involverer flere danske myndigheder og gennemføres under særdeles vanskelige forhold i Afghanistan'.

'Som det er blevet fremhævet flere gange, kan det derfor ikke udelukkes, at der vil blive begået fejl. Screeningen sker både forud for optagelse på evakueringslisterne og som opfølgning på ændringer, der foretages på jorden i Kabul, lyder svaret, der er sendt af pressevagten.

'Inden afrejse fra Kabul gennemgås al tilgængelig dokumentation for de evakuerede, ligesom deres familieforhold søges afdækket. Denne mekanisme har i mindst ét tilfælde resulteret i, at en person med indrejseforbud i Danmark er blevet afvist i Kabul', lød det fra Udenrigsministeriet.