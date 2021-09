Udvisningsdømte fra fængslet: Send os hjem

Indsatte i Nyborg Statsfængsel raser over forholdene og er mere end parat til at pakke kufferten

30 udvisningsdømte i Nyborg Statsfængsel vil hellere sættes på et fly og hjemsendes til en uvis fremtid i oprindelseslandet end sidde bag tremmer i Danmark.

En kilde med indblik i den aktuelle situation vurderer over for Ekstra Bladet, at forholdene i fængslet er så groteske, at de indsatte nærmest venter på udvisningsdagen. Kilden har grundet sagens karakter betinget sig anonymitet.

Kilden beskriver en hverdag, hvor de indsatte er indespærret 23 timer i døgnet. Intet arbejde, ingen form for aktivitet, de venter forgæves efter behandling, og ovenikøbet skæres i besøgstiderne, som de har ret til, udtaler kilden til Ekstra Bladet.

Meldingen kommer som reaktion på de manglende fængselsbetjente i landets fængsler. Ifølge Fængselsforbundet mangler der 850 betjente, og i øjeblikket har forbundet omkring 2000 betjente til cirka 4200 indsatte, hvilket påvirker de fængslede. En udvisningsdømt beskriver situationen således:

- Nyborg Statsfængsel er fængslernes endestation. De har fjernet proteinpulver, vitaminpiller og madolie. Det giver ingen mening.

- Kriminalforsorgen siger jo, at vores hverdag skal ligne hverdagen uden for fængslet, men det sker jo slet ikke. Der er ingen læring herinde. Vi er spærret inde og laver ingenting.

De udvisningsdømte er stærkt utilfredse med behandlingen i Nyborg. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Venter stadig på hjælp

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der flere årsager til, at de indsatte nu foretrækker at blive udsendt. Udvisningsdømte skal betale for lægehjælp, og samtidig skal de udfylde specifikke anmodningssedler for at få hjælp. Ifølge en indsat kan processen tage flere år.

- Jeg har problemer med mit knæ og vil gerne scannes. Der er gået fire år, og de har stadig ikke skannet mit knæ.

Manglen på fængselsbetjente medfører også, at der skæres i besøgstiderne. Mandage og fredage er besøg blevet helt afskaffet, og nu er der rift om tiderne.

- De (fængslet, red.) mangler jo personale, så der er kamp om tiderne. Jeg har oplevet flere gange, at min tid bliver aflyst, siger en indsat ifølge kilden med indsigt i sagen til Ekstra Bladet.

- Når man spørger personalet, så ved de ingenting.

Står i kø

De udvisningsdømte i Nyborg sidder bag tremmer med lange domme for blandt andet vold og narko. De har afsonet flere år af deres domme, og står det til dem, er de mere end klar til at pakke kufferten og rejse hjem. En indsat forstår ikke, hvorfor han stadig befinder sig i landet.

- Folk herinde står i kø til at komme hjem. Jeg har lavet så meget lort derude (i offentligheden, red.). Hvad skal de med mig? Jeg er dybt kriminel. I’m the bad guy.

Har et ansvar

Linda Kjær Minke, professor MSO og forskningsgruppeleder på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, udelukker ikke, at potentielle hjemsendelser kan være løsningen på kapacitetsproblematikken i fængslerne. Dog efterspørger hun svaret på, hvorfor de indsatte stadig afsoner deres dom i Danmark.

- Når vi har en gruppe indsatte, der vil tilbage til hjemlandet, er det vigtigt at få belyst, hvorfor de ikke bliver sendt hjem. Var de ikke fuldbyrdet nok af deres staf? Det er væsentligt at få belyst, fortæller hun til Ekstra Bladet.

De indsatte fortæller, at de er låst inde på afdelingen 23 timer i døgnet – uden arbejde eller aktivitet. Hvilke konsekvenser kan det have?

- Det er ikke hensigtsmæssigt. De kan blive passive og opgivende. Samtidig er det heller ikke en god tilstand at blive løsladt i. Man mister fremtidsforhåbningerne.

- Det kan Danmark være ligeglade med, fordi de skal udvises til et andet land. Vi skal bare huske, at vi også har et billede udadtil. Og vi har ansvaret for, hvilke indsatte disse lande modtager.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil have udvisningsdømte udlændinge til at afsone i hjemlandet. Foto: Jesper Houborg

Ingen dans på roser

Ifølge Justitsminister Nick Hækkerup (S) arbejder man med stigende fart på at få udvisningsdømte ud af landet.

- I regeringen så vi helst, at alle udvisningsdømte udlændinge afsonede deres straf i hjemlandet – og vi arbejder på, at flere udvisningsdømte afsoner så meget som muligt af deres straf i deres hjemland, udtaler Nick Hækkerup (S) til Ekstra Bladet.

Justitsministeren slår samtidig fast, at de indsatte ikke skal forvente de bedste vilkår, imens de afsoner i et dansk fængsel.

- De skal ikke have en forventning om, at deres ophold i danske fængsler er en dans på roser.

Der savnes handling

Hos Fængselsforbundet ser man positivt på udmeldingen fra de indsatte, men formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, savner handling frem for tomme ord.

- Det er jo positivt, at de vil afsted. Men min erfaring siger bare noget andet, siger han til Ekstra Bladet.

- Tidligere regeringer har også forsøgt at få dem udvist, men der skete ikke meget. Derfor har jeg til gode at se, at det bliver ført ud i virkeligheden. Jeg venter med at hæve armene i sejrsrus.

I har jo foreslået, at de indsatte skal bures inde i cellerne 23 timer i døgnet. Er det hensigtsmæssigt? Danmark har jo også et ansvar for de lande, der skal tage imod dem?

- Nej, det er meget uhensigtsmæssigt at have dem indsat i 23 timer. Men kriminalforsorgen har bragt os i denne situation. Vores betjente ved ikke, om de kommer hjem fra deres planlagte vagt, fordi der kan være overarbejde. Der mangler betjente.

- Det er en dårlig løsning, som jeg foreslår. Der er bare ikke andre løsningen.

DF: Ingen badebillet På Christiansborg er der bred enighed om, at potentielle hjemsendelser af indsatte lyder er værd at undersøge. Retsordfører Samira Nawa (R), vil bringe idéen op til de kommende kriminalforsorgens-forhandlinger. Karina Lorentzen (EL) vil gå til justitsministeren med spørgsmålet. Hun påpeger også, at den nuværende situation i fængslet er problematisk. - Jeg synes ikke, det er ordentligt at bevare folk under isolations-lignende vilkår. Vi ved, hvor store skadevirkninger isolation har, siger hun til Ekstra Bladet. Hos blå blok ser man også positivt på spørgsmålet. Udenrigsordfører Marcus Knuth (K) vil gå i dialog med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), og ligeledes vil Peter Skaarup (DF) tale med justitsministeren. Dog slår Peter Skaarup fast, at potentielle hjemsendelser ikke bliver en gratis badebillet for de udvisningsdømte. - De skal hjem og afsone i hjemlandet. Det bliver ingen, gratis badebillet. De er kriminelle og har fået en dom, der skal afsones. Jeg ser det som en god idé, at de bliver hjemsendt.

Ekstra Bladet har har bedt Kriminalforsorgen om en kommentar til sagen. Herfra er meldingen, at man ikke har nogen kommentarer.