Udvist for fart-vanvid: Offer fik hjertestop og brækket ryg

En 30-årig tidligere voldsdømt afghansk bilist idømt fængsel og udvist af Danmark efter at have overskredet hastighedsbegrænsning med mere end 100 procent med spor af hash i blodet og på trods af kørselsforbud

Et groft eksempel på vanvidskørsel har i går i Retten i Glostrup kastet en dom på et år og ni måneders fængsel af sig til en 30-årig mand med afghansk pas.

Manden er samtidig udvist af Danmark, som han først kan vende tilbage til i 2033.

Det oplyser Robert Rafn, anklager ved Københavns Vestegns Politi.

En dom, som manden på stedet har anket til landsretten.

- Det er usædvanligt, at der er så stor en mængde lovovertrædelser, så det er godt, at retten også når frem til, at der var grundlag for at udvise manden, siger Robert Rafn.

Ekstra Bladet erfarer, at det er meget usædvanligt, at en sag om vanvidskørsel også kaster en udvisningsdom af sig.

Hensynsløst fartvanvid

Den afghanske bilist er fundet skyldig i vanvidsbilisme og særligt hensynsløs kørsel ved at have kørt mellem 103 og 122 km/t. 24. juni i år på Baltorpvej i Ballerup, hvor 50 km/t. er den højest tilladte hastighed.

Som fører i sin personbil af mærket Mitsubishi kørte han i den forbindelse ind i en bilist foran sig. Bilens fører blev alvorligt kvæstet i forbindelse med kollisionen.

Trafikofferet pådrog sig blandt andet hjertestop og brud på rygsøjlen.

Et tjek afslørede efter ulykken, at vanvidsbilisten var påvirket af hash, og det viste sig desuden, at han på grund af sygdom i forvejen var underlagt et lægeligt begrundet kørselsforbud. Det fik også betydning for rettens strafudmåling.

Robert Rafn ønsker ikke at uddybe, hvilken sygdom der er tale om.

Trusler mod politimand

Endelig trak det efter anklagerens opfattelse i en strafskærpende retning, at han i 2014 blev dømt for spritkørsel og han året efter blev idømt 60 dages ubetinget fængsel t for vold i nattelivet. Det kan have rettet sig mod en taxachauffør eller en dørmand.

I forbindelse med politiets anholdelse af ham talte han desuden nedsættende og truende til en politimand.

- At sætte sig bag rattet og køre så hurtigt, når man er er påvirket af hash og oven i købet har fået at vide af sin læge, at man ikke må køre, er netop vanvittigt. Når ens vanvidskørsel så ender i en alvorlig trafikulykke, så er det helt på sin plads, at straffen er hård, siger Robert Rafn.

Regeringen fremlagde i sommeren 2020 deres plan for, hvordan vanvidsbilisme skulle straffes. Se forklaringen i videoen. Sådan definerer regeringen 'vanvidskørsel'.