Udvist gangster: Levakovic rejst ind i Danmark

Jura Levakovic er torsdag varetægtsfængslet for at bryde sit indrejseforbud, efter han onsdag blev anholdt i en lejlighed i København

Den udviste gangster Jura Levakovic kan tilsyneladende ikke finde ud af at overholde sit indrejseforbud i Danmark.

På trods af, at den 34-årige storkriminelle er udvist af landet ad flere omgange, er han torsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør, efter han dagen forinden blev anholdt i en lejlighed i København.

Jura Levakovic, der er en af Levakovic-klanens mest kriminelle medlemmer, blev første gang udvist for bestandigt i Østre Landsret i 2013 for hjemmerøveri, vidnetrusler og bankrøveri, efter han havde allerede havde fået to betingede udvisninger i 2008 og 2010.

Derudover blev han idømt endnu et indrejseforbud i seks år ved Retten i Svendborg i 2016 efter et groft overfald på en medfange i Nyborg Fængsel.

I dommervagten torsdag skulle han have forklaret, at han godt vidste, at han ikke måtte opholde sig i landet, men at han kun var her i kort tid for at besøge sin familie, og så ville han tage tilbage til Sverige, hvor han arbejder og betaler skat.

Under grundlovsforhøret opstod der dog også tvivl om, hvorvidt hans ophold i nabolandet er lovligt, eftersom han blev udvist til Kroatien.

Vanekriminel

Jura Levakovic har mere end 200 kriminelle forhold bag sig. Som 13-årig blev han anbragt på en lukket institution efter et voldtægt begået sammen med en kammerat på et offentligt toilet ved Strøget. Offeret var en 30-årig lettere retarderet kvinde.

Ud over gruppevoldtægten har han været involveret i gaderøverier, bankrøverier, røverier mod butikker, vold, hæleri og brud på våbenloven.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle Levakovic-medlemmet i 20 dage.

