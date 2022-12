Udvist Levakovic dømt igen-igen-igen

Kun i Ekstra Bladet

Den udviste og vanekriminelle kroatiske statsborger Jura Levakovic var i hopla, da han fredag endnu en gang sad på anklagebænken i Danmark - selvom han har forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Denne gang i Københavns Byret, hvor den 35-årige mand både var tiltalt for røveri og for at have overtrådt indrejseforbuddet.