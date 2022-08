Udvist Levakovic: - Jeg bliver ved

Tirsdag kunne den storkriminelle Jura Levakovic fejre sin 35-års fødselsdag bag lås og slå, og onsdag fik han så en forsinket fødselsdagsgave, da hans varetægtsfængsling blev forlænget med fire uger.

Jura Levakovic er med over 200 forhold i bagagen en af sigøjnerklanens mest kriminelle medlemmer, og han kan nu formentlig se frem til at tilføje endnu et på sit alenlange CV, efter at han endnu engang er blevet taget i at overtræde sit indrejseforbud.

Han blev anholdt i en lejlighed i Frankrigsgade på Amager. I grundlovsforhøret 4. august erkendte han sig skyldig og forklarede, at han var rejst ind i Danmark for at besøge sin familie.

Brugt forklaring før

Samme forklaring brugte han i februar 2018, da han blev anholdt i en campingvogn i Kastrup - blot to måneder efter at betjente eskorterede sigøjneren til Kroatien.

Dengang erklærede han i dommervagten, at han ville blive ved med at bryde sine indrejseforbud:

- Jeg har en sag kørende ved Menneskerettighedsdomstolen, og hvis jeg ikke får medhold i den, så vil jeg alligevel komme tilbage til Danmark for at besøge mine forældre og familie de næste 50 år, sagde Jura Levakovic dengang til dommeren.

Det løfte må man sige, at han har holdt. Det var nemlig tredje gang, at han blev taget for at opholde sig ulovligt i landet.

Udvist flere gange

Jura Levakovic blev udvist for bestandigt for hjemmerøveri, vidnetrusler og bankrøveri af Østre Landsret i 2013.

- Det her samfund har kneppet mig, råbte han, da han havde modtaget dommen.

På det tidspunkt havde han allerede to betingede udvisningsdomme fra 2008 og 2010. Derudover blev han idømt et indrejseforbud på seks år i 2016 efter et groft overfald på en fange i Nyborg Statsfængsel.

Ekstra Bladet besøgte Jura Levakovic i det fynske fængsel i 2016. Heri kan du høre ham fortælle, hvordan han har tænkt sig at komme tilbage til Danmark, indtil han kradser af:

Den 35-årige vanekriminelle er langtfra den eneste i sigøjnerfamilien, der ikke kan finde ud af at overholde sit indrejseforbud. Læs mere her: Levakovic-klanen: Kriminelt vokseværk