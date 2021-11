Udvist Levakovic kommer retur igen og igen

Django Levakovic er som en yoyo, der hele tiden vender tilbage til Danmark, selvom han i 2015 blev udvist for bestandigt i Højesteret.

Det 48-årige medlem af Levakovic-klanen, Danmarks mest kriminelle familie, har nu fået sin femte dom for at overtræde indrejseforbuddet, og siden han blev sendt til Kroatien første gang med besked om at holde sig væk for evigt, har han i alt fået seks domme i Danmark på tilsammen tre år og ni måneders fængsel.

Den sjette dom var på 30 dages fængsel for vold mod en fængselsbetjent i Vestre Fængsel, da Django Levakovic kastede en termokande og sin frokostbakke efter ham og derefter forsøgte at nikke betjenten en skalle.

Hver gang, Django David Levakovic ulovligt er rejst ind i Danmark, har han også begået ny kriminalitet som røveri, tyverier, vold og fangeflugt.

Ved den seneste dom i Københavns Byret forleden blev han dømt for tyveri af en parfume til 99 kr. hos Normal i Torvegade 11. august og for - igen - at have benyttet sin bror sigøjnerbossen Gimi 'Boss' Levakovics navn og personnummer, da han blev anholdt.

Samler på domme

Straffen lød på et år og to måneders fængsel, fordi det var femte gang, han overtrådte indrejseforbuddet. Han blev også udvist igen. Denne gang i 12 år, hvilket dog ikke har nogen praktisk betydning, fordi Django Levakovic jo i forvejen er udvist for bestandigt.

Senest blev Django Levakovic sendt til Kroatien, hvor han er statsborger, 1. juli 2020, efter at han havde afsonet sine to seneste domme. På et ukendt tidspunkt før anholdelsen 11. august i år kom han dog retur til Danmark, men blev tilbageholdt af personalet i Normal efter parfumetyveriet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Django Levakovic (th.) med sin bror Gimi Levakovic, hvis identitet han igen brugte, da han blev anholdt. Privatfoto

I retten fortalte en politibetjent, at Django Levakovic oplyste sin brors personnummer til personalet. Så inden patruljen gik ind i butikken, slog hun Gimi Levakovic op i politiets system for at se et foto af ham. I Normal kunne hun se, at manden ikke var Gimi Levakovic, men det holdt han stædigt fast i, også efter at han viste en tatovering på armen, som tydeligvis var Djangos.

Seks er udvist

Under retssagen tilstod Django Levakovic parfumetyveriet og overtrædelse af indrejseforbuddet, men nægtede, at han havde brugt falsk identitet.

I 2015 idømte Højesteret Django Levakovic og hans bror Stefano Levakovic fem års fængsel for hjemmerøveri mod en svagelig 77-årig mand i Kastrup. Stefano Levakovic opgav at anke og rejste til Kroatien, mens Django Levakovic kæmpede helt til Højesteret for at få lov til at blive i Danmark.

I Højesteret kom det dengang frem, at Django Levakovic havde fået 30 domme på tilsammen 20 års fængsel, siden han første gang blev dømt som 15-årig. De seneste seks år er der så kommet yderligere seks domme til.

Seks medlemmer af Levakovic-klanen er nu udvist. Tre for bestandigt, en i 12 år og to i ni år. Statsadvokaten har anket sidstnævnte dom over brødrene Jimmi og Dollar Levakovic og kræver at brødrene udvises for bestandigt. De er dømt for corona-relaterede tricktyverier og fik i september henholdsvis fem et halvt år og tre et halvt års fængsel. Anken omfatter også en frifindelse for et hjemmerøveri.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app. Det handler blandt andet om den tidligere bokser Patrick Nielsen, der er tiltalt for at gennemtæske moderen til sine børn.