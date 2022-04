Udvist mand tiltalt for forsøg på voldtægt i majsmark

Egentlig skulle en nu 43-årig mand slet ikke være i Danmark. Hverken i dag, i går eller sidste år.

For flere år siden blev han udvist som følge af en dom for voldtægtsforsøg. Alligevel er der rejst tiltale mod manden for endnu et forsøg på voldtægt begået på dansk jord.

Det viser et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

'Kill you'

Manden er tiltalt for at have forsøgt at voldtage en kvinde midt på dagen den 29. august sidste år. Omkring klokken 14.30 kom hun gående ved en mark i Nørre Nissum, der ligger mellem Lemvig og Struer.

Kvinden, der på gerningstidspunktet var 65 år, blev ifølge anklageskriftet skubbet omkuld, holdt for munden og slået flere gange i ansigtet med flad hånd. Imens sagde den tiltalte 'fuck' og 'kill you' flere gange.

Det lykkedes imidlertid kvinden at vriste sig fri.

- Hun bed ham i hagen og kradsede ham i ansigtet. Kvinden tildelte ham også nogle slag, og der opstod tumult, fortalte vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær til TV Midtvest på dagen for overfaldet.

Manden flygtede fra stedet ved at løbe over majsmarken.

Går efter udvisning - igen

Med hundepatruljer var betjente ude at lede, og det var efter tip fra lokale personer i Nørre Nissum, at politiet fandt frem til manden.

Han havde mærker på hagen, da han blev anholdt, har TV Midtvest beskrevet.

Sagen mod den nu 43-årige mand kommer for Retten i Holstebro til sommer. Det var også her, manden blev dømt i 2017.

For han skulle slet ikke have været i Danmark den 29. august sidste år.

Ved domsafsigelsen i september 2017 blev han idømt to års fængsel og udvisning af Danmark med et indrejseforbud for bestandig med i bagagen.

Han blev dømt for voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse. Retten fandt det bevist, at han havde haft til hensigt at voldtage en ung kvinde, som var ude at løbe en tur.

Hun blev grebet i armen af manden og slæbt mod en bygning med offentlige toiletter. Det lykkedes dog også hende at slippe fri, så forsøget mislykkedes.

I den nyeste sag vil anklagemyndigheden endnu en gang gå efter at få manden udvist.