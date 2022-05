Udvist: Stak kæreste med køkkenkniv

En 41-årig mand er blevet idømt ni måneders fængsel og udvisning af Danmark for at stikke en køkkenkniv gennem låretpå sin samlever. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er vokset op i Danmark, hvor han også har stiftet familie. Parret boede i Greve, da politiet i marts modtog et alarmopkald fra en kvinde, som var blevet stukket med kniv.

Hurtigt rykkede en patrulje ud. Den ankom få minutter efter til adresse, hvor betjenene udøvede førstehjælp, inden en ambulance nåede frem.

Manden blev anholdt cirka en time senere i en bil i Greve-området.

Anklager Sebastian Stentoft erklærer sig tilfreds med dommen.

'Jeg lagde ved min fremlæggelse af sagen i retten særlig vægt på, at der var tale om grov, hensynsløs og farlig kriminalitet begået efter tidligere straffe for personfarlig kriminalitet', er han citeret for at sige i pressemeddelelsen.

Manden har anket dommen, og derfor skal den nu behandles i Østre Landsret.

