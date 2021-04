Udvist voldsmand bag tremmer

Erkender at have været uretmæssigt i Danmark, men nægter påkørsel af betjent

27-årige Cenk Firat Kirat står allerede til mindst et års fængsel, fordi han har været i Danmark, selvom han i 2014 blev udvist i 12 år i forbindelse med endnu en dom på hans svulmende straffeattest.

Oven i kommer sigtelsen for at have kørt en betjent ned med vilje, efter han ifølge politiet blev standset i en færdselskontrol på Øster Sundby Vej i Aalborg fredag aften i sidste uge. Betjenten genkendte ham, og den 27-årige blev efterfølgende efterlyst offentligt.

Efterlyst mand anholdt

Fredag formiddag blev Cenk Firat Kirat fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger, efter han blev anholdt torsdag aften efter seks dage på flugt.

Foruden overtrædelse af indrejseforbuddet og påkørslen er han sigtet for at have modsat sig anholdelse torsdag aften ved at stritte fysisk imod at blive lagt i håndjern ved at spænde op i kroppen.

Den 27-årige sad i en leaset Mercedes, der blev standset efter en kort eftersættelse, hvor der skete et mindre sammenstød mellem et patruljekøretøj og eftersøgtes bil. Foto: Rasmus Skaftved

Cenk Firat Kirat erkender, at han har været i Danmark i strid med indrejseforbuddet, men nægter sig skyldig i øvrige del af sigtelsen. Han ønskede ikke at udtale sig i grundlovsforhøret, der foregik bag lukkede døre. Han tog forbehold for kære af fængslingen.

- Lige nu er han sigtet for tre forhold, og der kommer flere til løbende, nu hvor vi skal have efterforsket sagen og samlet op på de ting, der er i sagen, siger anklager Stine Eriksen og tilføjer, at det afgørende i forhold til straffen er påkørslen og så, at han er her i strid med sit indrejseforbud, der først udløber 1. januar 2026.

Politiet offentliggjorde dette billede af Cenk Firat Kirat i forbindelse med efterlysningen. Politifoto

Fik hjælp til flugt

- I hans tilfælde står minimum-straffen på et års fængsel bare for det forhold, siger anklager.

Det er en skærpelse i Udlændingeloven, der gør, at strafferammen i tilfæde som Cenk Firat Kirats er minimum et og op til tre års fængsel for at være i Danmark i strid med sit indrejseforbud.

Anholdelsen skete, fordi politiet torsdag kom på sporet af et konkret køretøj, der var interessant for efterforskningen via politiets automatiske nummerpladegenkendelse (ANPG).

Han var passager i bilen. Også en 28-årig mand, som befandt sig i bilen sammen med den efterlyste blev anholdt og sigtet for at skjule en efterlyst person. Han blev dog ikke fremstillet i grundlovsforhør.

