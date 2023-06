Uenig domsmandsret frifinder dansk forsker i sag om seriehærværk

Frifundet.

Sådan lyder afgørelsen i Københavns Byret, hvor en domsmandsret netop har afsagt dom i sagen mod en 38-årig dansk forsker.

- Jeg skal indledende sige, at der ikke har været helt enighed om skyldspørgsmålet, sagde dommer Michael Toftager.

Her fortalte han, at der blandt de tre dommere var to, der mente, at han skulle frifindes, mens den sidste mente, at han var skyldig.

Forskeren har stået tiltalt for fem forhold af seriehærværk, der alle er sket på Østerbro i 2020, og hvor han ifølge anklagemyndigheden har ridset lakken på flere SUV-biler.

Den nu frifundne forsker var iført en lys skjorte med korte ærmer og sorte bukser, da han modtog rettens afgørelse. Dagen igennem stirrede han stift ud i lokalet, men efter afgørelsen pustede han lettet ud, mens han fik et klap på hånden og et 'tillykke' fra sin forsvarer.

Annonce:

Anklager Anne Moe siger, at hun nu skal læse dommen igennem, inden anklagemyndigheden tager stilling til, om sagen skal ankes til landsretten.

I chok og deprimeret

Sagen begyndte for alvor i september 2020, hvor den nu 38-årige mand blev anholdt.

Først i april 2022 lå anklageskriftet klar, inden sagen endelig kunne komme for retten i marts.

Mandens forsvarer, Klaus Jensen, hæftede sig især på sidstedagen i den lange sagsbehandlingstid, som ifølge den nu frifundne mand har været hård.

Da sagen endelig skulle være slut i marts, manglede et enkelt vidne, der ikke dukkede op. Derfor er sagen først blevet afgjort nu efter næsten tre år.

Ved første retsmøde afgav den 38-årige forklaring. Han forklarede, at han ikke husker meget fra den tid, fordi han var ramt af en depression. Hvilket han siden anholdelsen har fået udredt og bearbejdet med en psykolog, som han stadig ser den dag i dag.

Anholdelsen sendte ham desuden i en choktilstand, forklarede han.

Annonce:

Forsvareren i sagen, Klaus Jensen, mente ved sagens afsluttende bemærkninger, at den lange ventetid har været medvirkende til, at den 38-årige i dag stadig er i behandling, og at det skulle tages med i dommernes drøftelser.

Anklageren, Anne Moe, mente derimod ikke, at den lange ventetid skulle udløse nogen form for strafrabat.

Ridse efter tre timer

Det sidste vidne, der tog plads i retssalen i dag, tirsdag, forklarede, at han var bange for, at det var et personligt opgør mod ham, at hans bil blev ved med at blive ridset.

- Jeg håbede, det ville stoppe, hvis jeg fik en ny bil. Jeg var bange for, at det var personligt, fortalte han i retten tirsdag.

Derfor anskaffede vidnet sig en ny bil, der ligesom den foregående var af typen SUV. Men blot tre timer efter, at han havde parkeret den spritnye Landrover foran lejligheden på Østerbro, var også den blevet ridset.

I frustration og afmagt, og fordi det var begyndt at gå ud over nattesøvnen, købte vidnet dyrt kameraudstyr til bilen.

Og en aften var der ifølge vidnet og andre beboere i området, som han viste materialet til, jackpot.

Annonce:

Undersøgt madordrer

Videoen fra bilen indgår sammen med andre videoer i sagen mod den 38-årige mand, der var tiltalt. Han nægtede sig skyldig gennem hele sagen.

På materialet fra bilen kan man se, hvordan en person går helt tæt forbi bilen to gange. Man kan også se personen gå ind i den samme opgang, som den tiltalte bor i.

Derudover fremlagde anklageren, Anne Moe, også overvågningsvideo fra en nærliggende restaurant og fra en Føtex Food.

I dokumentationen fremgik det også, at politiet har sammenholdt tidspunkterne for ridserne med hans ordrehistorik på appen TooGoodToGo, der er en madspildstjeneste, og hvor man mener, der er sammenfald.

Men retten har tilsyneladende ikke fundet beviserne i sagen tilstrækkelige til en domfældelse, og den 38-årige kunne forlade retten som en fri mand.

Sagen strækker sig tilbage til 2020, hvor en en række danskere stod frem i Ekstra Bladet og fortalte om ridsede biler til flere hundredetusinde kroner. Læs mere her.