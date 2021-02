Ufatteligt 'Facebook-drab': Blev de advaret 100 dage før?

29. maj var en helt normal dag for 53-årige David Patrick Underwood.

Den sorte betjent passede sit job foran en retsbygning i byen Oakland, imens tusindvis af demonstranter var på gaden få hundrede meter derfra.

Men på et splitsekund ændrede alt sig. Klokken 21.44 rullede en hvid varevogn op foran Ronald V. Dellums Federal Building, hvor David Patrick Underwood og en kollega var sat til at holde vagt i kølvandet på Black Lives Matter-demonstrationerne i byen.

Uden advarsel sendte gerningsmand en byge af skud af sted mod de to betjente, inden de bilen kørte væk i høj fart. Tilbage lå David Patrick Underwood på jorden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det såkaldte 'mugshot' af Steven Carrillo efter han blev anholdt af Santa Cruz County Sheriff's Department. Foto: Santa Cruz County Sheriff's Department.

Dramatisk anholdelse

Dræbt på stedet af drabsmænd, han aldrig havde set eller mødt før. En gigantisk menneskejagt blev iværksat, og otte dage senere kunne FBI anholde og sigte 32-årige Steven Carrillo.

Men det var ikke uden dramatik. Steven Carrillo blev fundet i et hus i byen Ben Lomond nord for Santa Cruz i Californien. Med sig havde han en hvid varevogn fyldt med våben og sprængstof, og anholdelsen af den mistænkte drabsmand udviklede sig til et nyt politidrab.

Mens han råbte 'det er det, jeg kom hertil få at kæmpe imord. Jeg er så træt af det skide politi, skød og dræbte han en 38-årig betjent og familiefar fra det lokale politi.

En tidligere elitesoldat, der i 2018 var udsendt til Kuwait, var nu sigtet for to drab på politimænd i USA. Men hvordan kunne det gå så galt? Hvad drev en ung mand til at køre op foran en retsbygning og skyde en tilfældig betjent. Svaret skal med al sandsynlighed findes på internettet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Familien og vennerne i sorg over tabet af deres kære. Foto: AP/Ben Margot

Dømt til 835 års fængsel: Nu er han fri

Proud Boys til Ekstra Bladet: - Håber Trump har et es i ærmet

Blev de advaret?

I kølvandet på drabene har myndighederne endevendt Steven Carrillos liv, og de fandt noget foruroligende på internettet. I de mørkeste afkroge af Boogaloo-grupperne på blandt andet Facebook.

Ifølge The Guardian advarede forskeren Alex Goldenberg, der stod bag en stor rapport om de såkaldte Boogaloo Bois, om hvordan deres bekymrende adfærd foregik helt åbenlyst på Facebook. Men ingen gjorde noget. Hverken myndighederne eller det sociale medie.

- Der var en mulighed for, at det her kunne være blevet begrænset. Ville det have stoppet helt? Nej. Men det ville have været sværere for de her netværk at hænge sammen, siger han til The Guardian om advarslen, der fandt sted på en stor konference med mere end 400 deltagere i februar 2020.

Efterforskerne har i kølvandet på drabene fundet frem til, at netop Steven Carrillo var ganske aktiv på Boogaloo Bois' netværk på Facebook.

Boogaloo Bois: - Vi er klar til at forsvare os selv

Vilde grupperinger der kan ryste USA

Facebook-drabet

Ifølge anklagemyndigheden var en af hovedpersonerne 26-årige Ivan Hunter, der opildnede til handling mod politiet.

Den unge mand beskrev sig selv om lederen af gruppen i den sydlige del af Texas. Dagen inden drabet på David Patrick Underwood, kørte han selv knap 2000 kilometer fra Texas til Minneapolis, hvor han skød ind i en brændende politibygning med sit automatvåben.

Og hans næste beslutning skulle vise sig at blive fatal. Myndighederne har fundet beviser på, at Ivan Hunter kort før drabet i Okaland skrev til Steven Carrillo og opfordrede ham til at ramme politiet.

Angiveligt lød svaret: 'Det må jeg hellere. LOL.'

Kort efter de to drab i Oakland og nord for Santa Cruz fik Facebook og politiet sat begrænsninger på Boogaloo Bois' aktivitet. Der skulle lig på bordet, før der skete noget.

Steven Carrillo nægter sig skyldig i begge drab.