Ufatteligt: Toårig overlever fald fra 12. sal

En 31-årig mand fra Vietnam bliver i flere medier udråbt som en sand superhelt. Og hans gerning må siges at være selv Supermand værdig.

Søndag eftermiddag omkring klokken 17 sad Nguyen Ngoc Manh i sin bil i Hanoi, hvor han skulle levere en pakke, men pludselig hørte han noget: Babygråd og en desperat mor, der råbte efter hjælp.

På 12. etage hang en lille toårig pige ud over altanen, og så måtte pakkebuddet tænke hurtigt.

Den toårige pige gjorde alt, hvad hun kunne for at holde fast, men forgæves. Hun styrtede direkte ned mod asfalten, men heldigvis havde Nguyen Ngoc Manh placeret sig lige nøjagtigt der, hvor pigen faldt ned.

- Jeg forsøgte at strække mine hænde helt ud og gøre alt for at gribe hende, så hun ikke skulle ryge direkte ned på jorden. Heldigvis landede hun på mit skød, men så fik jeg et chok, da jeg pludselig så blod fra hendes mund, siger han til Vietnam Times.

Pigen blev hastet til hospitalet, og der var heldigvis godt nyt med det samme. Pigen havde kun brækket en arm og et ben, ligesom hendes hofte var gået af led. Men derudover beskrives hendes tilstand som stabil, og hun vil med al sandsynlighed komme sig 100 procent.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist skete på altanen, og hvordan det kunne ende så galt for den lille pige.