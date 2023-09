Uheld hærger morgentrafikken: Massiv kø flere steder

Skal du ad E45 i sydgående retning tirsdag morgen, bør du væbne dig med en smule ekstra tålmodighed.

Der er nemlig sket et uheld mellem frakørsel 53 Skanderborg og Ejerbavnehøj 54, hvilket betyder, at to af tre spor er spærret.

Ifølge P4 trafik medfører det en massiv kø, og der skal derfor forventes en længere rejsetid på op mod 30 minutter.

Også ved frakørslerne Vejle og Vejle N er der sket et uheld, som volder trafikale udfordringer.

Flere biler har været involveret, og der kan lige nu kun passeres med forsigtighed.

Politi og redning er på stedet, lyder det.

Nordjylland også ramt

Morgentrafikken i Nordjylland er tirsdag morgen også ramt af et uheld på E45 fra Sæby mod Nørresundby mellem Vodskov og Bouet.

Politi og redning er ligeledes på stedet.

Uheldet har resulteret i kø og en forlænget rejsetid på 10-30 minutter.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sydøstjyllands- og Nordjyllands Politi.

Opdateres ...